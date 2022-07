Bambina sfregiata al viso con una coltellata

Una dodicenne è stata ferita al volto con un'arma da taglio. E' accaduto la notte scorsa a Napoli. Intorno all'1,30 è arrivata in ospedale e i medici hanno accertato che la lesione era molto profonda, tanto da ipotizzare un danno al viso che sarà permanente. E' stata operata d'urgenza all'ospedale Vecchio Pellegrini e poi trasferita al presidio pediatrico.

La dodicenne adesso è a casa, ma sono scattate le indagini per capire cosa le sia accaduto. Come ha potuto procurarsi una lacerazione tanto grave? Un'aggressione? Un gioco finito in modo tragico? Domande alle quali dovranno rispondere i carabinieri, chiamati immediatamente dal personale ospedaliero.