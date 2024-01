Bambina di 10 anni violentata dal papà, gli abusi iniziati quando ne aveva 7

I genitori si separano e quando trascorre dei giorni a casa del padre il tempo insieme è fatto di violenze e abusi sessuali. È la storia di una bambina di dieci anni. Da quando ne aveva sette avrebbe subito le morbose attenzioni dell'uomo, che è stato arrestato nel pomeriggio del 10 gennaio in una cittadina alle porte di Roma. Lui di anni ne ha 46 ed è un cittadino romeno incensurato. Risponde di violenza sessuale aggravata.

Secondo l'accusa l'uomo trascorreva regolarmente del tempo con i figli - un maschio e una femmina - cosi come stabilito in sede di separazione. Quelle giornate però sarebbero state studiate col fine di abusare della bambina. Il figlio veniva distratto in qualche modo, così da potersi approfittare dell'altra figlia. La bimba si è confidata con la madre, che si è rivolta alla polizia facendo scattare le indagini.

Secondo il giudice per le indagini preliminari il racconto degli abusi subiti è "coerente, lucido, genuino e, nel senso della genuinità del narrato, depongono anche le modalità in cui è avvenuta la rivelazione ...un racconto spontaneo...che...trova riscontro nelle dichiarazioni del fratello, il quale non solo ha raccolto le confidenze della sorella ma ha reso dichiarazioni che riscontrano indirettamente e in maniera particolarmente genuina le dichiarazioni della sorella ... ". Il giudice descrive l'indagato come un uomo dalla personalità "prevaricatrice e rivelatrice dell'incapacità di reprimere le pulsioni lesive dell'altrui integrità fisica e psicologica". L'uomo adesso è in carcere.