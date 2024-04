Bambina sfugge a mamma e papà: la ritrovano coi pantaloni abbassati accanto a un ragazzo nudo

Un episodio terribile, inquietante, su cui andrà fatta chiarezza. Un ragazzo bresciano di 19 anni è stato arrestato in flagranza di reato per violenza sessuale su minore: sabato sera (27 aprile) avrebbe abusato di una bambina di appena 5 anni, di origini straniere, in un paese della provincia. La piccola sarebbe sfuggita al controllo dei genitori per pochi attimi: quando mamma e papà hanno allertato i carabinieri, questi l'hanno ritrovata con i pantaloni abbassati, a fianco del giovane che a quanto pare la stava abbracciando, quasi completamente nudo.

Le indagini sono state affidate al pm Flavio Mastrototaro della procura di Brescia, a seguito degli approfondimenti d'ufficio che sono seguiti al pronto intervento delle forze dell'ordine. Il ragazzo accusato di violenza è stato subito arrestato e altrettanto repentinamente trasferito in carcere: già sequestrato anche il suo smartphone, mentre proseguono gli accertamenti sull'accaduto. E sul suo passato: incensurato, non sarebbe mai stato protagonista di episodi del genere.

La bimba è stata poi accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Non risulterebbero segni di violenza: il ragazzo non si sarebbe spinto oltre, ma sta di fatto che sarebbe stato trovato nudo, abbracciato a una bambina di soli 5 anni. Tanto è bastato per l'arresto. La piccola si sarebbe allontanata solo per pochi minuti dalla piazza del paese, in pieno centro, sabato sera intorno alle 20. C'era tanta gente: i genitori, spaventati, hanno chiesto aiuto e allertato anche i carabinieri.

Poco dopo i militari hanno individuato la bimba e il suo presunto aguzzino. L'incubo è finito, le indagini continuano per chiarire la dinamica dell'accaduto.