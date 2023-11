Appendono al balcone il cartello "Help": tre bimbe salvano la mamma dal papà violento

Un foglio bianco sventolato dal balcone di casa con la scritta "Help" tracciata con un pennarello. Così tre sorelline - di 12, 10 e 8 anni - hanno attirato l'attenzione della polizia e hanno salvato la loro mamma, aggredita dal marito. Siamo a Reggio Calabria e l'episodio risale allo scorso sabato 25 novembre.

Come racconta Giovanni Verduci su ReggioToday, la polizia ha arrestato in flagranza di reato un quarantasettenne responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso ai danni della moglie. Secondo quanto ricostruito, le bimbe hanno avuto un ruolo fondamentale. Prima una di loro ha composto il numero di emergenza e ha passato il telefono alla mamma, poi per farsi vedere dalla pattuglia hanno scritto "Help" su un foglio e hanno iniziato a sventolarlo dal balcone. Dalla strada gli agenti si sono accorti delle bimbe, che gridavano: "Venite, venite. Siamo qui" e una mostrava il foglio.

Una volta raggiunta dalla polizia, la donna ha detto di essere stata picchiata dal marito che era ubriaco e non voleva che uscisse per andasse a lavorare. L'uomo prima di aggredirla avrebbe anche gettato volutamente della cenere per terra obbligando la donna a raccoglierla. Pare in passato il marito avesse già scontato una misura di divieto di avvicinamento.

Le bimbe, mentre la loro madre si sfogava col personale della polizia, mimavano agli agenti il segnale di comunicazione silenzioso di aiuto, fortemente diffuso in questi giorni il "signal for help".

Sempre a Reggio Calabria e sempre nella stessa giornata è stato arrestato anche un 38enne per avere picchiato la compagna di 27 anni. Gli agenti della polizia l'hanno trovata sul pianerottolo con i suoi bimbi di due e sei anni in lacrime. Quando li ha visti ha detto loro di essere stata aggredita poco prima dal compagno. L'uomo avrebbe fatto irruzione in casa e l'avrebbe trascinata nella stanza dei bimbi, qui avrebbe iniziato a picchiarla mentre il figlio maggiore guardava la tv. Solo dopo che il bambino è intervenuto per aiutarla, la donna è riuscita a fuggire e chiedere aiuto. L'uomo è scappato ma è stato rintracciato a bordo della sua auto, nella zona sud della città.

La donna ha poi formalizzato la denuncia, raccontando anche di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali e troncare i rapporti con parenti e amici. Non solo, la donna "colpevole" di guardare un programma tv dove si parlava della vicenda di Giulia Cecchettin è stata anche minacciata di morte.

"I bambini che a Reggio Calabria hanno salvato la propria madre dalle violenze coniugali sono il mondo che vogliamo. Disperatamente coraggiosi, ci insegnano cosa sia la dignità, come sia non rimanere indifferenti davanti alla sopraffazione. Al loro cospetto provo ammirazione e al tempo stesso vergogna", commenta il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale. "La forza dei bambini è il sintomo che la prevenzione comincia a dare i suoi frutti - evidenzia Marziale - ed è importante continuare con ritmi incalzanti, senza relegare il focus alle sole giornate dedicate. Invito le scuole, le associazioni, le istituzioni a ogni livello a fare del 25 novembre tutti i giorni del calendario. Invito i media a non abbassare la guardia, a sbattere in evidenza gli episodi di violenza, perché i bambini - conclude - da qualcuno avranno appreso come si fa, e l'hanno fatto".

