Con la figlia in braccio entra nell'area giochi della spiaggia e molesta due bambine

Avrebbe molestato due bambine, di dieci e undici anni, in spiaggia ma la reazione delle bimbe e l'intervento dei genitori ha fatto sì che venisse bloccato. Un uomo di 47 anni è stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio a Misano Adriatico, nel Riminese. La vicenda è riportata dai giornali locali, spiegando che i due episodi sono avvenuti a poca distanza di tempo l'uno dall'altro e che i genitori delle due minorenni hanno affrontato l'uomo e chiamato i carabinieri.

La ragazzina di 11 anni, in lacrime, ha raccontato alla mamma che l'uomo, con una bimba piccola in braccio, le avrebbe fatto un complimento e poi l'avrebbe molestata. Pochi minuti prima, si è saputo, vittima di simili molestie era stata la ragazzina di 10 anni. In caserma le due vittime sono state ascoltate con il supporto di una psicologa infantile e avrebbero confermato i fatti. L'uomo avrebbe tentato di adescare le vittime nell'area giochi della spiaggia e portava con sè la figlioletta per sembrare "innocuo". Per il 47enne, in vacanza con la famiglia, è scattato l'arresto per violenza sessuale e nelle prossime ore ci sarà la convalida.

