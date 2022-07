Cosa è successo ai 27 bambini finiti in ospedale dopo aver cenato

Sono in corso le indagini sull'intossicazione avvenuta sabato sera a Puegnago sul Garda, nel Bresciano, dove 27 bambini e ragazzini si sono sentiti male dopo cena. Sono stati trasportati tutti in ospedale, per accertamenti, con 8 ambulanze arrivate dal circondario: nessuno di loro è in gravi condizioni, sono stati dimessi solo poche ore più tardi.

Che cosa è accaduto? Siamo nella frazione di Mura, in una struttura che ospita una colonia francese che tutte le estati porta bambini e ragazzini a divertirsi sul lago di Garda. I bambini si sarebbero sentiti male subito dopo cena, lamentando nausea, vomito, mal di testa e altri sintomi simili. Le prime verifiche in ospedale avrebbero riscontrato una lieve intossicazione da cloro, bevuto probabilmente con l'acqua. Anche alcuni educatori (tra i 20 e i 26 anni d'età) avrebbero avvertito un lieve malessere. I piccoli ospiti sarebbero stati dunque tutti intossicati da cloro, il noto disinfettante che spesso viene anche "erogato" nell'acquedotto per garantire igiene, pulizia ed eliminare i batteri.

Il cloro tuttavia non proveniva dall'acquedotto. Il sindaco di Puegnago, Silvano Zanelli, ha fatto sapere che dalle verifiche effettuate "il cloro presente nell'acqua pubblica" è "al di sotto della soglia minima. Quindi vorrei tranquillizzarvi" ha detto il primo cittadino, "non c'è problema sul nostro acquedotto, ma la causa è da ricercare all'interno della struttura che ospita la colonia". Insomma, potrebbe esserci stata una "contaminazione" (se così si può definire) locale, riconducibile forse a un problema "interno" alla colonia. Ma le verifiche sono in corso.