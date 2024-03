Figli di 5 anni e 18 mesi "strani" dopo il weekend col padre: positivi alla cocaina

Intossicati dalla cocaina di cui il padre, noto dj fiorentino, faceva uso. I due bambini, di 5 anni il più grande, e di appena 18 mesi il secondo, erano stati affidati al papà per il weekend, ma, dopo esserli andati a riprendere, la mamma aveva subito notato qualcosa di strano nei bimbi.

I fatti risalgono al 2020. La madre aveva portato i due figli al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer, dove, svolti i necessari accertamenti, il responso dei medici era stato chiaro: i bambini mostravano chiari segni di intossicazione da cocaina.

Il padre-dj finito a processo

Dopo il verdetto dell’ospedale, il pm Giacomo Pestelli ha ordinato quindi una serie di accertamenti tra i quali l’esame tossicologico sui genitori, sul nuovo compagno della madre e sui bambini. A risultare positivo - oltre ai due piccoli - è stato appunto il padre.

Come riportato da La Nazione, nel corso del processo è emerso che i bambini sarebbero venuti a contatto con la cocaina probabilmente toccando oggetti o suppellettili su cui era presente la polvere. I periti hanno infatti trovato tracce della sostanza anche nei capelli dei bambini, il che indica che l'intossicazione non era stata occasionale. La sentenza, riporta FirenzeToday, è attesa per la prossima settimana.