Bambini morti in incidenti stradali: i numeri di un 2023 da incubo

Il 2023 non si è ancora concluso, ma i numeri delle piccole vittime di incidenti stradali sono già da incubo. Dal 1° gennaio al 10 novembre sono 48 i bambini che hanno perso la vita sulle strade italiane. Lo scorso anno erano stati 38 e 29 nel 2021. Numeri a cui vanno aggiunti 379 i pedoni deceduti, 175 i ciclisti e 1.133 vittime negli incidenti dei fine settimana di cui 417 motociclisti.

Incidenti stradali: i numeri da incubo del 2023

Dati drammatici annunciati da Giordano Biserni, presidente di Asaps, Associazione amici e sostenitori polizia stradale, durante l'audizione in Commissione Trasporti della Camera dedicata all'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada: "È un dato veramente drammatico, anche se sul totale incidono le 5 bimbe morte in un solo sinistro, quello del pullman di Mestre (21 le vittime complessive, ndr). Ma complessivamente i dati in nostro possesso sono in controtendenza rispetto alla presunta diminuzione dell'incidentalità, basata presumibilmente sulle sole rilevazioni di Polizia e Carabinieri laddove il 65% dei sinistri è invece rilevato dalla polizia locale". "Sempre da gennaio al 10 novembre, nel nostro Paese hanno perso la vita 175 ciclisti e 379 pedoni - ha ricordato Biserni - per cui è facile stimare che alla fine dell'anno verrà superata quota 400. E c'e' anche un altro aspetto che deve far riflettere: le vittime dei soli incidenti del fine settimana sono già 1.133. E 417 di loro erano motociclisti".

La mini-sospensione della patente per tutti

Il presidente di Asaps si è espresso a favore dell'inasprimento delle sanzioni per distrazione alla guida da cellulare, con la sospensione immediata della patente, e chiede anche che questo comportamento diventi aggravante specifica dell'omicidio stradale e delle lesioni stradali personali: "In Italia manca da 13 anni un decreto attuativo per regolamentare gli strumenti di velocità ed è in atto una guerra agli autovelox, anche quando questi salvano vite umane, per cui servono e vanno installati dove maggiori sono gli incidenti. E salutiamo con favore l'inasprimento delle pene per la guida alterata da alcol e droga".

"Occorre però che nel Ddl del Governo la mini-sospensione della patente per 7, 15 o 30 giorni riguardi tutti i conducenti con patente - ha sottolineato Biserni - e non solo quelli che hanno meno di 20 punti, che in Italia sono solo 818.000, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a fronte di ben 39,2 milioni di titoli di guida attivi, in pratica solo il 2,5% dei patentati, un po' meno degli abitanti di Torino, una platea troppo ridotta che non avrebbe un valido successo per la riduzione di morti e feriti sulle strade".

