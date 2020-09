Coronavirus, 5 bambini positivi in 5 classi diverse: ora tutti in isolamento

A poche ore dal ritorno a scuola dopo la chiusura forzata per l'emergenza coronavirus, ecco i primi casi di bambini positivi in Lombardia: Ats (Agenzia di tutela della salute) città metropolitana di Milano ha fatto sapere in una nota che "viste le numerose richieste sul tema rientri a scuola comunichiamo che oggi sono state ricevute segnalazioni di 4 casi di tamponi positivi al Covid-19". Le positività, certificate martedì, sono state riscontrate - spiega sempre l'ente - "uno in una scuola primaria, uno in una scuola dell'infanzia, uno in un nido e uno in un nido scuola dell'infanzia".

Bambini positivi a scuola: i casi di Milano e Offlaga (Brescia)

A quel punto sono scattate tutte le procedure previste che - chiarisce ancora Ats - "hanno portato all'isolamento delle classi frequentate" dai bambini. I compagni di classe, infatti, vengono classificati "contatti stretti" e vengono automaticamente messi in isolamento. Discorso diverso, invece, per educatori, insegnanti e operatori sanitari che se rispettano il distanziamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali vengono considerati al sicuro. "Nel caso del nido", però, specifica Ats, "è stata isolata anche una educatrice". Le scuole interessate non sono state rese note, ma si tratterebbe di istituti dell'hinterland. Casi di positività erano stati già segnalati, nei giorni scorsi, in Brianza, a Lissone.

E sempre in Lombardia, in provincia di Brescia, si segnala il primo caso positivo tra le decine di migliaia di alunni che sono rientrati in classe. Il caso in realtà risale a qualche giorno prima, in una scuola dell'infanzia - l'asilo comunale - di Offlaga. La positività del bimbo è stata rivelata venerdì scorso: asintomatico, si tratterebbe di un contagio in ambito familiare. Ma da qualche giorno, come detto, il piccolo era già rientrato a scuola: da qui la decisione dell'Ats - l'Agenzia di tutela della salute - di isolare tutti i suoi compagni di classe e insegnanti e operatori venuti a contatto. Non si escludono ulteriori misure restrittive, e comunque una campagna di test a tappeto: il bambino positivo ha due fratelli che frequentano scuole elementari e medie.

Prof positivo nel goriziano: negativi 115 studenti

E intanto i 115 ragazzi dell'Isis Michelangelo Buonarroti di Monfalcone (in provincia di Gorizia) in isolamento fiduciario dopo che un docente era risultato positivo al coronavirus, sono risultati negativi al tampone. Lo ha reso noto stamani con un tweet il vicegovernatore con delega alla Sanità, Riccardo Riccardi, sottolineando lo "straordinario lavoro dei dipartimenti di prevenzione". I 115 studenti appartengono a cinque classi dell'istituto ed erano stati sottoposti, in via cautelativa, a isolamento fiduciario due giorni fa. Ieri sono cominciati i tamponi. Il caso di infezione derivava da un contatto indiretto che il professore aveva avuto con una persona proveniente dall'Est Europa.