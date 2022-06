Bambini ustionati all'asilo: perché sono indagati un papà e una maestra

Si è aggiunto un secondo indagato per l'incendio avvenuto nel giardino della scuola materna San Zeno di Osio Sopra (in provincia di Bergamo) del 30 maggio scorso, dove sono rimasti ustionati 5 bambini, due dei quali gravemente, e tre papà. Adesso, oltre a uno dei tre papà, è stata iscritta nel registro degli indagati anche una maestra. Si tratta dell'insegnante che era presente all'accensione del braciere dove si sarebbero dovuti cuocere dei marshmallow, gli snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per renderli caramellati.

Per entrambi le accuse sono le lesioni colpose gravissime. La maestra è stata sentita giovedì mattina in procura dal pm Silvia Marchina, assistita dall'avvocato Valentina Gritti. L'insegnante ha preso le distanze dall'iniziativa, spiegando che era convinta che il fuoco fosse solo dimostrativo e che non venisse materialmente acceso. Il papà che aveva gettato del bioetanolo sul braciere, causando la fiammata che ha investito bimbi e adulti, ha confermato di essere stato lui a portare il materiale per cucinare i marshmallow: le pietre per il braciere, la pentola e anche il flaconcino di bioetanolo.

Due dei cinque bambini ustionati, di 4 e 5 anni, sono ancora ricoverati in gravi condizioni agli ospedali Buzzi e Niguarda di Milano.