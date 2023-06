Muore a soli 14 mesi nel suo lettino, indaga la magistratura

Una tragedia silenziosa che ha sconvolto un'intera comunità. È morto ieri pomeriggio, mercoledì 7 giugno 2023, un bimbo di appena 14 mesi a Uggiano La Chiesa, paese salentino di poco più di 4mila anime in provincia di Lecce. Sul corpo, secondo quanto rivelato dagli inquirenti, non sarebbe stato trovato nessun segno di violenza. I genitori avrebbero immediatamente allertato i soccorsi nel pomeriggio di ieri, dopo aver realizzato che il bambino non dava nessun cenno di risveglio. All'arrivo degli operatori purtroppo il piccolo era già deceduto. Sul posto sono arrivati successivamente anche carabinieri e agenti di polizia che, dopo i primi accertamenti di rito, hanno parlato di 'morte riconducibile a cause naturali'. Il piccolo, secondo la versione dei genitori, lamentava già da diversi giorni uno stato febbrile per il quale i due avrebbero avvertito prontamente il pediatra.

Sul fatto ora indaga la Procura di Lecce che, per il momento, ha disposto il trasferimento della camera mortuaria a Lecce per un'autopsia. I genitori avevano invece deciso di procedere subito con la cremazione del piccolo che dovrà, al momento, essere rimandata.

Cordoglio intanto nella piccola comunità dove abitava la famiglia per una morte tragica e inattesa. ''Siamo profondamente addolorati nell'apprendere la tragica notizia della perdita del piccolo Angelo. In questo momento di grande tristezza, desideriamo esprimere a nome dell'intera comunità le più sincere condoglianze alla famiglia colpita da questa terribile perdita - scrive l'amministrazione sul proprio profilo Facebook - Siamo a loro vicini in questo momento di dolore e sofferenza, e offriamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà in ogni modo possibile. Speriamo che possano trovare conforto e forza in questo difficile momento. La comunità intera è al loro fianco e prega per loro''.