Bimbo di 4 anni viene dimesso dall'ospedale, torna a casa e muore

C'è una svolta nel caso del bambino di 4 anni affetto da scarlattina e morto a Roma lo scorso due giugno. Ora sul caso indaga la procura di Roma. I magistrati hanno aperto - come da prassi in questi casi - un fascicolo per omicidio colposo e hanno affidato l'incarico a un medico legale per l'autopsia. Al momento si procede contro ignoti. Il dramma si è verificato in una casa famiglia a Casal de' Pazzi.

La ricostruzione

Il piccolo, di 4 anni e nato a Palestrina, era stato male già nei giorni precedenti alla sua drammatica morte. Lo scorso primo giugno, poco dopo pranzo, la mamma porta il figlio al pronto soccorso dell'Umberto I, vista la febbre alta e la nausea che il piccolo avrebbe accusato da almeno un paio di giorni. I medici lo visitano e capiscono che si tratta di scarlattina, gli amministrano del paracetamolo, prescrivono una serie di farmaci e spiegano alla donna le cure del caso. Intorno alle 19:45 lo dimettono. I due tornano a casa e la situazione sembra tornare sotto controllo.

Venerdì la tragedia. Erano circa le 15 quando dalla casa famiglia di Casal de' Pazzi sono partite diverse chiamate al 112. Il piccolo, che stava giovando nel giardino della struttura, accusa un problema respiratorio e crolla. In pochi minuti un'ambulanza arriva sul posto. I medici provano a rianimare il bimbo quasi per un'ora, ma non c'è nulla da fare. La mamma, gli amici e gli altri parenti accorsi, ormai in prede alla disperazione, aggrediscono anche il personale medico.

Le indagini

Sul posto è arrivata la polizia che ha iniziato a indagare. Il piccolo, affetto da scarlattina, si sarebbe potuto salvare? I medici avrebbero dovuto ricoverarlo oppure il bambino soffriva di malattie pregresse?

È ancora presto per dirlo. La procura ci vuole vedere chiaro. Secondo quanto appreso nella prima fase di indagine della polizia di Stato, la mamma del piccolo dopo le dimissioni dal pronto soccorso dell'Umberto I non sarebbe riuscita a comprare i farmaci prescritti perché, senza mezzo privato, non avrebbe trovato nessuna farmacia aperta. Riuscita a reperire i medicinali il giorno dopo, tuttavia, la donna - secondo la prima ricostruzione - non avrebbe somministrato nulla al figlio che vedeva migliorato.

Poi la tragedia. Il bambino e la sua famiglia erano ospiti da qualche giorno nella casa famiglia. Il cadavere del piccolo sarà sottoposto all'esame autoptico così come ha deciso il magistrato. Gli esperti della polizia scientifica hanno effettuato un sopralluogo per repertare elementi utili. Un'altra tragedia dopo il caso del bimbo di tre anni morto a Tivoli.