Bimbo di 4 anni investito da una macchina: è grave

È in gravi condizioni un bambino di 4 anni investito da un'auto mentre si trovava con il nonno a Torre Maura, un quartiere della periferia est di Roma. Sono stati entrambi trasportati in ospedale, ma poi il piccolo è stato trasferito d'urgenza al Bambino Gesù.

L'incidente è avvenuto alle 20:30 di sabato nel quartiere della periferia est di Roma. Una Smart Forfour condotta da un 38enne ha investito nonno e nipote mentre eseguiva una manovra in retromarcia. L'automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi, poi sono intervenute le ambulanza del 118 e gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale.

Il nonno è stato trasportato in codice arancione al policlinico Tor Vergata. Più grave il nipote, si soli quattro anni. Portato in un primo momento al policlinico Casilino in codice rosso è stato poi trasferito all'ospedale Bambino Gesù.

Eseguiti i rilievi scientifici e ascoltati i testimoni gli agenti della municipale del comando di via Cambellotti stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.