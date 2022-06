Bambino di 13 mesi beve insetticida per le zanzare, è grave

Sono bastati pochi istanti perché una vacanza si trasformasse in dramma. Un bambino di tredici mesi, figlio di una coppia romana in vacanza nella zona di Amalfi (nel Salernitano), ha ingerito del liquido insetticida e adesso è ricoverato in ospedale in serie condizioni a Napoli.

Tutto è accaduto ieri, 5 giugno. Secondo una prima ricostruzione, i genitori si sono accorti che il piccolo aveva staccato il diffusore elettrico colmo di liquido antizanzare dalla presa elettrica, bevendone il contenuto. Immediato l'allarme. Il piccolo è stato portato prima al pronto soccorso del presidio ospedaliero locale, qui è stato intubato e condotto al porto turistico di Maiori dove ad attenderlo c'era l'elisoccorso per il trasferimento all'ospedale Santobono di Napoli dove è ricoverato.