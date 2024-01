Bimbo precipita dal terzo piano, il papà: "Si è alzato dalla parte sbagliata per andare in bagno ed è caduto"

"Stavamo dormendo. Lui dormiva con il fratello, aveva caldo e ha chiesto al fratello di aprire la finestra. Noi dormiamo con le finestre aperte di solito. Si è svegliato per andare al bagno e si è alzato dalla parte sbagliata". È la dinamica della sequenza, ancora al vaglio dei carabinieri, che ha preceduto mercoledì mattina prima dell'alba una possibile tragedia con un bambino caduto da una finestra, a Roma. A raccontarla in lacrime ai microfoni dei giornalisti è stato il papà del bambino, cittadino statunitense in vacanza nella capitale con la moglie e i suoi due figli di 10 e 13 anni.

Bambino in terapia intensiva

Precipitato dal terzo piano di un bed & breakfast di via dei Banchi Nuovi, nel rione Parione in centro storico a Roma, il bambino resta in prognosi riservata e in terapia intensiva all'ospedale Bambino Gesù. A trovarlo in gravi condizioni sui sanpietrini di vicolo San Giuliano, traversa di via dei Banchi Vecchi, dove si trova la struttura ricettiva dalla quale è precipitato, i carabinieri della stazione Roma Farnese dopo aver sentito delle grida d'aiuto. Una volta sul posto - alle 4:30 della notte fra martedì e mercoledì - i militari hanno trovato la mamma e il papà del piccolo in lacrime, ancora in pigiama.

Il racconto del papà

Da una prima ricostruzione degli inquirenti intervenuti sul posto, la famiglia stava dormendo con le finestre aperte. Il bambino, che si trovava in stanza con il fratello maggiore, si sarebbe svegliato, come affermato anche dal papà ai microfoni, e sarebbe caduto dalla finestra. Dunque un incidente. L'autoambulanza del 118, dopo averlo soccorso sulla strada, lo ha trasportato al reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù dove è stato operato ad un braccio. “È ferito ma la testa sta bene. Non ha emorragia interna”, ha spiegato infine papà Brad.

Le indagini dei carabinieri

Ascoltati i genitori, con il bambino ancora grave ma stabile in ospedale, i carabinieri stanno eseguendo accertamenti sull'affittacamere dove è avvenuto l'incidente, apparentemente in regola dal punto di vista amministrativo.