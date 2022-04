Un bambino è morto dopo essere caduto da una scogliera

Tragedia nel siracusano. Un bambino di 10 anni di Catania è morto oggi 25 aprile dopo essere caduto dagli scogli: il piccolo stava facendo una passeggiata lungo un costone roccioso a ridosso del mare nella zona di Costa Saracena, sul litorale di Augusta.

Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, la famiglia del bambino aveva deciso di trascorrere la giornata festiva in una villa della zona. Subito dopo il pranzo, il piccolo avrebbe deciso di allontanarsi e percorrere il costone roccioso: qui avrebbe perso l'equilibro e sarebbe scivolato.

Immediato l'allarme lanciato dai genitori del bambino. Sul posto sono giunti i carabinieri di Augusta, ambulanze del 118 e l’elisoccorso del Cannizzaro di Catania. Ma i soccorsi non sono bastati per salvare la vita del piccolo. La Procura di Siracusa ha deciso di non eseguire l'autopsia.