Il bambino colpito da una fiocina da sub mentre gioca in spiaggia

Un bambino di 10 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una fiocina da sub mentre si trovava su una spiaggia in località Sant'Irene, sul litorale di Corigliano Rossano, nella zona di Cosenza. Le condizioni del piccolo sono considerate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente sono in corso le indagini necessarie per comprendere esattamente come si sia verificato l'incidente.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, il bambino stava giocando con un suo coetaneo quando improvvisamente è stato colpito da una freccia subacquea, a causa di circostanze ancora in fase di accertamento. La polizia sta accertando se si sia ferito giocando con un fucile da sub lasciato incustodito sulla spiaggia o se vi siano eventuali responsabilità di terzi.

Il bambino è stato soccorso immediatamente sul posto dal personale del 118, che poi ha deciso il trasferimento in eliambulanza nell'ospedale di Cosenza.

