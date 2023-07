Un bambino di 3 anni è stato travolto da un'auto

Travolto da un'auto, un bambino di 3 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto stamattina a Roma, in zona Torre Maura, periferia est della capitale. La donna al volante si è fermata immediatamente a prestare soccorso e sarebbe stata proprio lei, in stato di choc, ad accompagnare il piccolo e la sua mamma al pronto soccorso dell'ospedale Casilino. Da lì il bambino è stato trasferito al Bambino Gesù in ambulanza.

Le condizioni del bambino sono definite serie. L'investimento è avvenuto in via delle Capinere. Al volante della macchina una donna incinta che, nonostante lo choc, ha avuto la freddezza necessaria per prendere mamma e figlio e portarli al vicino policlinico Casilino. Restano da accertare le cause dell'incidente.

