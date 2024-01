Andrei, il bambino di 9 anni travolto e ucciso da un treno. Era scappato da una comunità

Andrei, nove anni, è moldavo ma vive in una comunità in provincia di Torino. Sogna di andare via, dove non si sa. Riesce a scappare, ma la sua storia termina nel modo più atroce: muore investito da un treno. La tragedia si è consumata nella giornata del 15 gennaio. Il corpo di Andrei R. è stato trovato vicino alla piccola stazione ferroviaria di Borgo Revel. A rinvenire intorno alle 19 sui binari della linea Chivasso-Alessandria, il corpo del bambino è stato il macchinista di un treno regionale.

Dopo poco viene identificato e si scopre la sua storia. Andrei era fuggito dalla comunità "Mafalda", a Borgo Revel di Verolengo. Sembra che avesse detto tante volte di volere andare via e in una giornata di metà gennaio scappa davvero e inizia a correre nella campagna attorno alla comunità. Gli educatori allertano le forze dell'ordine. Dalla struttura alla ferrovia ci sono pochi metri. Coincidenza che si rivela fatale: viene travolto da un regionale diretto ad Alessandria. L'allarme viene dato dal macchinista del treno successivo.

Le ricerche del piccolo si concludono nel peggiore dei modi. La comunità che lo ospitava da nemmeno un mese è sotto choc, come lo è tutto il paese. Le voci si inseguono e vien fuori che Andrei aveva già tentato la fuga a inizio gennaio e che i carabinieri l'avevano ritrovato alla stazione di Chivasso. "È una tragedia. E bisogna capire il modo più corretto per affrontarla", dice alla stampa locale Mauro Maurino, responsabile della cooperativa Crescere Insieme che segue la comunità. Un mese fa, la procura dei minori aveva effettuato un’ispezione alla comunità: un controllo di routine in quegli spazi dedicati ai bambini in difficoltà.

Le indagini sono affidate alla procura di Ivrea. Gli investigatori lavorano per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e la polizia torna anche in comunità: sente gli educatori, raccoglie i disegni e le lettere del bambino. Da chiarire come il ragazzino, seguito da psicologi ed educatori, sia riuscito ad allontanarsi. Chi avrebbe dovuto monitorarlo.

