Bambino di 11 anni in bicicletta investito e ucciso

Tragico incidente a Marzocca, nel comune di Senigallia (Ancona): un bambino di 11 anni (li avrebbe compiuti tra poco) in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un auto. Stando alle prime ricostruzioni, il bimbo si trovava in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo le vie interne quando, all'incrocio tra viale della Resistenza e via De Liguori, si sarebbe scontrato con una macchina che transitava proprio in quel momento, una Volkswagen Passat, che lo ha fatto cadere a terra.

Il piccolo ha riportato traumi gravissimi alla testa e al torace. Inizialmente vigile, il bambino ha successivamente perso conoscenza. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, oltre all’eliambulanza che lo ha portato all’ospedale regionale con un codice di massima gravità, ma le sue condizioni sono precipitate. La corsa in ospedale si è rivelata inutile ed è morto poco dopo.

Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro dei mezzi. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento.

