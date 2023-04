Bambino di 11 anni investito e ucciso

Il dramma si è consumato in un istante giovedì pomeriggio. Un bambino di 11 anni è stato investito e ucciso a Monza in via Buonarroti. Vani tutti i soccorsi e la disperata corsa in ospedale, il piccolo è morto. La notizia ha scosso la città, l'assessore alla sicurezza Ambrogio Moccia ne ha dato notizia in consiglio comunale ieri sera. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30. La vittima è un bambino di 11 anni di origine cinese che abitava in zona. A travolgerlo è stata una Mini Countryman condotta da una donna di 50 anni residente a Brugherio.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e a Monza è atterrato anche l'elisoccorso. A effettuare i rilievi e gli accertamenti sono stati gli agenti della polizia locale, ai quali spetta il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento. L'impatto è stato molto violento, le condizioni del piccolo sono apparse immediatamente molto gravi ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove poco dopo è deceduto. Non è chiaro se al momento dell'incidente l'11enne fosse solo o accompagnato da qualcuno. Il bambino forse stava tornando a casa da scuola, ma sono in corso gli accertamenti.

La donna che l'ha investito ora rischia l'accusa di omicidio stradale. La procura ha già aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo e ha disposto l'autopsia sul corpo del piccolo.