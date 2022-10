Bimbo a scuola con lividi e graffi: la maestra si insospettisce e lui racconta tutto

A Prato un bambino di 8 anni sarebbe stato vittima di violenze da parte dei genitori. La procura locale ha aperto un fascicolo per presunti maltrattamenti in famiglia e lesioni a carico della coppia, di origini cinesi. Ad accorgersi dei lividi e dei graffi sul volto e le braccia del piccolo sarebbe stata una maestra: è stata lei ad allertare le autorità dopo aver chiesto spiegazioni al suo alunno. Della vicenda è stata informata anche la procura minorile di Firenze e il procuratore Giuseppe Nicolosi ha attivato il codice rosso, dedicato alle vittime di violenze domestiche.

Dopo le visite in ospedale, il bambino è stato allontanato dalla famiglia e trasferito in una struttura protetta. Mercoledì mattina il bambino si era presentato a scuola con il volto tumefatto. La maestra lo ha guardato e ha provato a chiedergli che cosa fosse successo, ma lo studente è apparso impaurito e non ha risposto.

La donna si è insospettita e ha insistito, finché il bimbo non ha rivelato tutto. Ora sono in corso le indagini per fare chiarezza sull'accaduto.