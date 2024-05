Il pitbull di famiglia morde un bambino di 10 anni

Un pitbull ha morso un bambino di 10 anni in un appartamento a Milano, in via Trasimeno (quartiere Adriano). Il fatto è avvenuto venerdì sera, 3 maggio. Secondo le prime informazioni, il cane è quello di famiglia. Per cause ancora da accertare, l'animale si è improvvisamente agitato e ha attaccato il piccolo, mordendolo al tronco e alla gamba.

Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno portato il bimbo all'ospedale Niguarda, in codice giallo. Nonostante lo choc e i traumi, le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Medicato in ospedale, guarirà in qualche giorno.

Il comportamento dell'animale è stato segnalato alle autorità e verrà monitorato.