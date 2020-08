Auto contro camion, muore bimbo di 6 anni che era in macchina con il papà

Un bambino di sei anni è morto questa mattina in un incidente a Sanigallia, in provincia di Ancona. La tragedia lungo la strada della Bruciata, poco dopo le otto.

Secondo quanto ricostruito, il bambino si trovava in auto insieme al papà quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale la vettura si è scontrata con un camion per la raccolta dei rifiuti ingombranti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono arrivate subito un’ambulanza, un’eliambulanza e i vigili del fuoco. Purtroppo per il bambino non c’è stato niente da fare. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: il piccolo è morto sul colpo.