È morto il bambino caduto in un pozzo

Un bambino di 10 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo - profondo circa 15 metri e per la metà pieno di acqua - in una zona di campagna vicina all'abitato di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, per cause da accertare. In quella zona, in località Falabia, sarebbe in corso un campo estivo per bambini con disabilità organizzato da una cooperativa. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell'ordine e dei magistrati, il bimbo sarebbe sfuggito ai controlli, finendo in quel pozzo. L'incidente sarebbe avvenuto durante un'escursione organizzata dall'Anffas (associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale).

Bambino morto in un pozzo a Palazzolo Acreide (Siracusa)

Sarebbe precipitata anche una donna, un'operatrice della cooperativa di 54 anni: accortasi della caduta, sarebbe scesa nello stesso pozzo per verificare che il bimbo fosse lì e per tentare di salvarlo, dopo aver dato l'allarme. La donna sarebbe rimasta a sua volta intrappolata nel pozzo ed è stata salvata dai vigili del fuoco e dagli specialisti del nucleo alpino speleo fluviale. Il corpo del piccolo, invece, è stato recuperato dai sommozzatori, che hanno potuto soltanto constatare il suo decesso: sarebbe morto annegato.

Andrà fatta chiarezza: per questo la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, ancora a carico di ignoti. I magistrati stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia e di capire se il pozzo fosse segnalato. L'area in cui è avvenuta la tragedia è stata posta sotto sequestro per consentire le indagini.

Dopo le richieste di aiuto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siracusa, con il supporto dell'elicottero "Drago 148", decollato dall'aeroporto di Catania Fontanarossa. Una squadra del nucleo speleo alpino fluviale ha lavorato alle operazioni di salvataggio della donna e del bambino. I due sono stati recuperati: nulla da fare per il piccolo, mentre la donna non avrebbe riportato ferite gravi. È stata trasportata in ospedale per i controlli necessari.

La tragedia di Alfredino Rampi, 43 anni fa

La tragedia è avvenuta a quasi 43 anni esatti dal dramma di Alfredino Rampi, il bambino che il 10 giugno 1981 cadde e restò intrappolato in un pozzo artesiano nelle campagne di Vermicino (frazione di Frascati, Roma). Vi rimase tre giorni, prima della sua tragica fine. La storia sconvolse tutta Italia e fu uno dei primi casi di cronaca seguiti in tempo reale sulla televisione nazionale.