Il bimbo di 10 anni morto annegato nel pozzo era in gita col fratellino disabile

Ci sono eventi che restano nella memoria collettiva di un Paese. Così è stato per Alfredino Rampi, il bimbo che nel giugno del 1981 cadde accidentalmente in un pozzo artesiano a Vermicino e morì dopo tre giorni di inutili tentativi di salvataggio. Una tragedia seguita da tutta Italia in diretta tv e che portò poi alla nascita della Protezione civile. La storia si è ripetuta. Il 27 giugno del 2024, a Palazzolo Acreide (Siracusa). Un bimbo è caduto in un pozzo artesiano ed è morto. Ieri come oggi, la stessa dinamica.

La vittima aveva dieci anni. Col fratello disabile stavano partecipando a una gita organizzata dalla fondazione Anffas "Doniamo Sorrisi". Si tratta di attività per bimbi con difficoltà che prevedono spesso il coinvolgimento delle famiglie. Si promuove la compresenza di bambini con disabilità e normodotati, con l'obiettivo di creare la massima integrazione.

❌ #Siracusa, dalle 13 circa #vigilidelfuoco impegnati a Palazzolo Acreide per soccorrere una donna e un bambino finiti in un pozzo di 15 mt: salvata la donna, recuperato purtroppo privo di vita il corpo del bambino. Indagini in corso per accertare le cause [#27giugno 17:30] pic.twitter.com/LZgvmFnC32 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 27, 2024

Secondo quanto ricostruito il bambino è salito sulla copertura di un pozzo artesiano che però non ha retto al peso facendolo precipitare in acqua. Il pozzo è profondo 15 metri ed era pieno per la metà. Gli operatori della onlus si sono accorti subito dell'incidente e hanno allertato i vigili del fuoco ma per il bimbo era tardi. Nell'attesa dell'intervento del 115, sono stati gli stessi educatori a mobilitarsi. Una di loro si è fatta calare nel pozzo per recuperare il piccolo, ma alla fine è stata soccorsa anche lei dai vigili. È sotto choc, ricoverata con qualche contusione. "Non ce l'ho fatta", ripete la donna evidentemente provata. Il corpo del piccolo è stato poi recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

"Siamo subito intervenuti quando ci è arrivata la chiamata di soccorso. Una volta arrivata sul posto la squadra, i vigili del fuoco si sono immediatamente calati nel pozzo e sono riusciti a recuperare la donna in vita, che è stata affidata ai sanitari. Purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare, abbiamo tentato il possibile ma quando lo abbiamo recuperato era già morto", ha raccontato il comandante dei vigili del fuoco di Siracusa, Ugo Macchiarella, che ha coordinato le operazioni di soccorso.

La dinamica è comunque ancora al vaglio degli inquirenti e nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo che chiarirà le cause della morte. La procura di Siracusa ha aperto un'indagine ancora a carico di ignoti, in cui viene ipotizzato il reato di omicidio colposo. I magistrati hanno disposto il sequestro dell'area.

Per il lutto sono state sospese le celebrazioni in onore del patrono di Palazzolo Acreide, San Paolo. "Siamo certi - spiegano in un post su Facebook il parroco e il comitato organizzatore delle iniziative - di interpretare con questa decisione il sentimento di cordoglio collettivo per la perdita del piccolo, così da potere esprimere la nostra vicinanza alla famiglia. Restano confermate tutte le celebrazioni liturgiche. Dopo la messa, il Simulacro sarà svelato. Alle 22 invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla veglia di preghiera per il piccolo nella Basilica Cattedrale".