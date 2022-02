Bambino morto a scuola cadendo dalle scale: maestra assolta in appello

Il fatto non sussiste. È stata assolta dalla Corte d'appello la maestra di italiano di 44 anni accusata di concorso in omicidio colposo nel processo con rito abbreviato sulla morte di un bambino di cinque anni e mezzo, precipitato nella tromba delle scale della scuola Pirelli di Milano nell'ottobre 2019. La sentenza è stata ribaltata: in primo grado, infatti, la 43enne era stata condannata a una pena di un anno, con sospensione condizionale.

"Abbiamo sempre sostenuto l'assenza di nesso di causa tra la morte del bambino e la negligenza della docente che per noi era insussistente - ha spiegato l'avvocato della donna -. Aspettiamo le motivazioni della sentenza per comprendere, ma è chiaro che la nostra assistita era ed è innocente". Nella stessa inchiesta un'altra insegnante, di sostegno, ha preferito il rito ordinario che si celebrerà in dibattimento, mentre una collaboratrice scolastica ha patteggiato due anni.

I fatti risalgono al 18 ottobre 2019. Erano le 9:30 del mattino quando il piccolo ebbe dalle maestre il permesso di uscire da solo dalla sua classe per andare in bagno. Probabilmente "incuriosito dal vociare dei bambini di un'altra classe che stava andando in palestra", si leggeva nell'avviso di conclusione delle indagini, salì su una sedia girevole con le rotelle e si sporse dalla balaustra, perse l'equilibrio e cadde nel vuoto da un'altezza di circa tredici metri e mezzo.