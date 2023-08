Stephan, il bambino di 8 anni morto risucchiato dallo scarico di una piscina

Stephan aveva appena otto anni: è morto alle terme di Cretone, tra Palombara Sabina e Passo Corese, in provincia di Roma. Una tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di giovedì 17 agosto. Il piccolo è stato risucchiato dallo scarico delle terme. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano, sarebbe caduto in acqua durante le operazioni di pulizia di una delle vasche termali. Il corpo è stato recuperato dopo un intervento durato oltre un'ora: era infatti rimasto incastrato nella condotta. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a recuperarlo nella parte di uscita dello scarico dell'acqua, fuori quindi dalla piscina.

Cosa si sa dell'incidente alle terme

Stephan viveva nella zona che dista circa 30 chilometri dalla capitale, insieme ai genitori di origine russa. Ancora non è chiara la dinamica della caduta, avvenuta intorno alle 18 e 30, orario di chiusura pomeridiano della struttura. Le terme sono aperte al pubblico dalle 9.30 alle 18.30 e dalle 21 alle 24 solo il martedì, giovedì e sabato, e l'incidente sarebbe avvenuto proprio al momento della chiusura. Dunque, proprio nell'orario di pulizia della piscina in vista della sera. Secondo quanto appreso da RomaToday, attraverso un altoparlante tutti i bagnanti vengono invitati a uscire dall'acqua prima delle operazioni.

Perché Stephan era nella vasca? Le ipotesi

Ora le indagini chiariranno con esattezza cosa sia accaduto. I genitori di Stephan sono sotto choc. Le ipotesi sono due: il bambino potrebbe essere rimasto in acqua, oppure si è tuffato quando le operazioni di svuotamento e pulizia della piscina erano già iniziate. Alcune delle persone presenti avrebbero visto il bambino cadere nella vasca e hanno tentato di tirarlo fuori, ma non ce l'hanno fatta e avrebbero rischiato di essere risucchiate a loro volta. I carabinieri sono chiamati a stabilire come mai, durante le fasi di pulizia, il bambino e altre persone fossero vicine alla piscina. La procura di Tivoli attende la relazione sull'incidente.

