Gioca ma si incastra la testa nel finestrino: muore bimbo di 4 anni

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 settembre 2023, a Vische, in provincia di Torino. Un bambino di 4 anni è morto mentre stava giocando all'interno di un terreno agricolo di proprietà del papà. Per cause in corso di accertamento si è capito che il bimbo è rimasto incastrato con la testa nel finestrino di un'Ape Piaggio che si trovava nelle vicinanze, procurandosi una lesione alla base del collo. Avrebbe compiuto 5 anni a novembre.

Dopo l'incidente il bimbo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato in elicottero in ospedale, al "Regina Margherita" di Torino, ma è deceduto durante il trasporto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato il mezzo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il bimbo stava probabilmente tentando di entrare in autonomia all'interno dell'abitacolo dell'Ape Piaggio del padre.

