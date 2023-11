Bimbo nasce morto in ospedale, la famiglia: "Era sano, diteci cosa è successo"

Tragedia all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, dove un bimbo è nato morto. La famiglia parla di "malasanità" e punta il dito, in particolare, contro l'ostetrica di turno. I genitori del piccolo hanno presentato denuncia ai carabinieri ed è stata aperta un'inchiesta.

La mamma - F.T. di 31 anni - era alla 38esima settimana. Era il primo figlio e a casa era già tutto pronto. "Il bambino stava bene e poteva nascere vivo, se solo non avessero aspettato tanto per fare il tracciato", ripete la nonna del bimbo.

Il pm titolare del fascicolo, Ludovica D'Alessio, ha nominato un consulente tecnico per analizzare la cartella clinica e oggi, come apprende l'Adnkronos, ha disposto l'esame autoptico sul corpicino. Al momento non ci sono indagati.

Cosa è successo quella sera del 5 novembre? Tutto si consuma in pochi minuti, ma per capire gli eventi bisogna riavvolgere il nastro di alcuni giorni. Alle 12 del 2 novembre, A.U., 33 anni, accompagna la fidanzata F. all'ospedale per un controllo già fissato da tempo. La giovane viene visitata da un medico che "a seguito della misurazione della pressione sanguigna - si legge ella denuncia - ha ritenuto opportuno rimandarla al Pronto soccorso per effettuare ulteriori accertamenti" e da lì poi è stata ricoverata in ospedale. La dottoressa "aveva riscontrato la pressione minima più alta dei parametri". La sera, "data l'alterazione della pressione sanguigna ed essendo lei alla 38esima settimana" i sanitari hanno deciso "di indurre il parto mediante l'utilizzo di un cosiddetto palloncino".

Il giorno successivo, però, alle sette di mattina del 3 novembre, i medici hanno tolto il palloncino perché "non era avvenuta alcuna dilatazione" e le hanno somministrato, come racconta ancora il padre, "una pastiglia che le doveva essere somministrata ogni due ore". Il 4 novembre, durante un tracciato, la partoriente "ha rotto le membrane".

È stata monitorata per tutta la giornata e i medici continuavano a somministrarle la pillola "Angusta" ogni due ore. Il 5 novembre, alle ore 19, un nuovo tracciato e un'altra pillola. "Il tracciato era del tutto regolare - dice il padre del piccolo - alle 21 F. è stata invitata dall'ostetrica smontante di presentarsi nella sala travaglio al fine di effettuare un nuovo tracciato unitamente alla somministrazione della pastiglia". E l'ostetrica, secondo quanto si legge nella denuncia ai carabinieri, "le riferiva testualmente 'Lei non ha la faccia da travaglio... è da 35 anni che faccio l'ostetrica, somministrandole un'altra pastiglia Angusta "senza effettuare il tracciato". Dopo circa un'ora F. T. è tornata dall'ostetrica "riferendole di avere perdite ematiche, pertanto necessitava di un controllo". Il controllo non è stato eseguito, come spiega A.U nella denuncia., "in quanto sempre a dire dell'ostetrica 'quello non è sangue da travaglio'. Dunque la donna è tornata in camera"."Da questo momento in poi non so cosa sia successo - dice il padre del piccolo - posso solo riferire che alle 23.30 circa, la donna è stata sottoposta a un taglio cesareo d'emergenza e il piccolo è nato morto. So che hanno anche provato a rianimarlo, altro non so".

Una gravidanza normale, anzi felice, quella di F. come spiega anche la madre, A. F., titolare, con il marito di un noto centro di bellezza. "L'unico problema è stato che è ha contratto il citomegalovirus, ma che comunque è stato preso per tempo e la terapia antivirale aveva avito un buon successo", dice il padre del bimbo nella denuncia.

Adesso si attende l'esito dell'autopsia. "Noi vogliamo solo giustizia - dice la nonna - aspettavamo con gioia il nostro piccolo. Invece in pochi giorni è finito tutto e ora mia figlia è disperata. È un dolore immenso quello che stiamo provando, e abbiamo fatto la denuncia perché vogliamo che i magistrati facciano luce su quello che è accaduto".

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp