Bimbo di due anni ingerisce hashish e finisce in ospedale

Un bambino di due anni è ricoverato in ospedale a Vicenza per avere ingerito dell'hashish. A portare il piccolo al pronto soccorso è stato il padre, che è stato denunciato. Sembra infatti che la droga fosse stata lasciata incustodita proprio dall'uomo nella stanza da letto.

Il piccolo ha iniziato a stare male ieri sera, il papà e la compagna lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale di Arzignano. Sono stati i sanitari ad allertare i carabinieri della compagnia di Valdagno. Il piccolo è stato trasferito nel corso della notte all'ospedale di Vicenza e le sue condizioni non sarebbero gravi. Mentre il padre è indagato per lesioni colpose. Il bambino avrebbe trovato l'hashish in casa, nella stanza da letto, e l'avrebbe ingerita accidentalmente.

La vicenda ricorda quella ben più tragica di Nicolò Feltrin, il bambino di 2 anni morto a Longarone nel luglio scorso per una overdose di hashish.