Bimbo di 4 anni picchiato e bruciato con le sigarette, indagati la madre e il compagno

Un bimbo di appena 4 anni è in ospedale a Catania in gravi condizioni: sul suo corpo i segni di percosse e ustioni da sigaretta. A infliggere le sevizie sarebbero stati la mamma del piccolo e il suo compagno. La procura di Agrigento ha emesso un avviso di conclusione delle indagini a carico dei due, ritenuti responsabili in concorso di maltrattamenti e lesioni gravi. Il piccolo è stato trasferito nel nosocomio di Catania, vista la gravità delle ustioni e delle lesioni alle dita delle mani, dei piedi e ai testicoli. Le indagini sono partite proprio dalla segnalazione del personale sanitario dell'ospedale catanese.

Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della squadra mobile anche grazie a intercettazioni ambientali e telefoniche, la madre e il compagno avrebbero picchiato il piccolo con un corpo contundente, causandogli lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e del sacco scrotale. Le ustioni invece sono state causate da mozziconi di sigarette. Da chiarire cosa li abbia spinti a tanta crudeltà.

La vicenda ricorda quella del bimbo di sei anni di Ventimiglia che è stato massacrato di botte dal compagno della nonna il 19 dicembre scorso. Il piccolo adesso è all'ospedale Gaslini di Genova e respira da solo.