Un bambino di otto anni è stato investito da un trattore ed è morto

Tragedia in un'azienda agricola del Ferrarese. Un bambino di 8 anni è morto dopo essere stato investito da un trattore. È successo nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18, in un'azienda agricola tra Vigarano Mainarda e Porotto, alle porte di Ferrara. Il mezzo era guidato dal padre.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco. I primi hanno subito provato a praticare le prime cure al piccolo: data la gravità del fatto, si è poi deciso per il trasporto in ambulanza verso l'ospedale di Cona, dove però il bimbo è arrivato senza vita. La polizia sta cercando di ricostruire le circostanze in cui sono avvenuti i fatti. Incerta, al momento la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava manovrando il trattore, in un parcheggio privato, per far passare l'altro figlio in motorino e non si è accorto della presenza del piccolo.