Il bambino disabile che corre sul palco e si siede vicino a papa Francesco

Piccolo fuori programma mercoledì mattina nell'Aula Paolo VI all'inizio dell'udienza generale di papa Francesco. Un bambino disabile è salito sul palco raggiungendo il pontefice. Il reggente della Casa pontificia, monsignor Leonardo Sapienza, gli ha lasciato la propria poltrona, accanto al papa.

Il bambino ha parlato con Francesco e poi ha detto allo speaker in portoghese che voleva la papalina del pontefice. Francesco introducendo l'udienza ha detto: "Io ringrazio questo bambino per la lezione che ci ha dato a tutti. E che il Signore lo aiuti nella sua limitazione, nella sua crescita, perché ha fatto una testimonianza che gli è venuta dal cuore: i bambini non hanno un traduttore automatico dal cuore alla vita, il cuore va avanti. Grazie".