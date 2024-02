L'Sos di un bimbo di 5 anni: "Preso a frustate se non obbedisco", arrestate mamma e zia

I capricci di un bimbo di cinque anni puniti con frustate sulla schiena e sulle gambe. L'orrore in un appartamento di Catania. Adesso la mamma e un'altra donna che il piccolo chiamava "zia" (ma che non ha una reale parentela, ndr) sono state arrestate. Il piccolo, visitato in ospedale, ha raccontato ai medici che la "zia" lo aveva colpito più volte con un cavo perché lui disobbediva.

La madre del bimbo ha 28 anni, l'altra donna 23. Entrambe sono nigeriane con regolare permesso di soggiorno. Il fermo è stato già convalidato e le due donne sono in carcere con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali pluriaggravate.

Le indagini della polizia sono scattate dopo la segnalazione fatta dalla dirigente della scuola frequentata dal piccolo. La dirigente ha riferito di un "bambino di anni 5 con evidenti frustate nella schiena e nelle gambe".

Il piccolo, ricostruisce la Procura, "presentava incontrovertibili segni di reiterate violenze". Accompagnato al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Garibaldi, ha ricevuto le cure del caso, una prognosi di 15 giorni e i medici hanno riscontrato "presenza di numerose escoriazioni profonde a forma di 'U', da verosimili frustate". E' emerso quello che la procura definisce "un allarmante quadro dal quale poteva desumersi che i segni di violenza impressi sul corpo del bambino sarebbero stati inferti dall'indagata ventitreenne con dei cavi elettrici e ciò in seguito a banali capricci e non meglio specificate monellerie attribuite al minorenne". Le sevizie della "zia" sarebbero avvenute anche alla presenza della madre che "non si adoperava per evitarle, per impedirle o per segnalarle ai preposti organi istituzionali al fine di scongiurarne ogni possibile reiterazione".

Il bambino stesso avrebbe detto ai medici di "di essere stato percosso dalla zia (…) diverse volte tramite un cavo nero (…) di ricarica della bicicletta elettrica di proprietà della madre (…) raccontando più volte che questi segni sarebbero stati provocati dalla zia dinnanzi a disobbedienze".