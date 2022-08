Il bambino ferito da un colpo di pistola, genitori disperati: "Lo hai ammazzato!"

Per il ferimento di un bambino di 2 anni con un colpo di pistola, verso le 23 di lunedì a Corte Franca (Brescia), una guardia giurata di 46 anni è stata portata in caserma dai carabinieri: ora si attendono provvedimenti da parte del pubblico ministero di turno Benedetta Callea, non appena verrà ricostruita con esattezza l'intera vicenda. I militari, intanto, hanno sequestrato nella casa del 46enne alcune armi regolarmente detenute. Il bimbo è stato raggiunto da un proiettile mentre si trovava vicino alla finestra di casa.

Stando a quanto accertato finora, pare che la guardia giurata non fosse in strada da sola a sparare, ma in compagnia di altre persone maggiorenni. Sui pali e i cartelli stradali sono stati trovati diversi fori e non è escluso che il gruppo si stesse "divertendo" con un folle tiro a segno. Poi qualcosa deve essere andato storto e un colpo ha raggiunto per sbaglio il piccolo, nella casa di una famiglia di migranti. Stando ad alcuni testimoni, il padre avrebbe iniziato a urlare disperato: "Lo hai ammazzato, lo hai ammazzato!", mentre la madre sarebbe corsa in strada col bimbo tra le braccia per chiedere aiuto.

Quindi l'arrivo del 118 e il trasporto d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il bambino è ora ricoverato in gravi condizioni.