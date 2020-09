Il primo caso di bambino positivo in un asilo

C'è il primo caso di coronavirus in un asilo. A Pergine Valsugana, in Trentino Alto Adige, un bambino è risultato positivo al test. Il piccolo aveva frequentato senza alcun sintomo l'asilo nido del paese: altri cinque bambini, che sono inseriti nella stessa sezione, sono stati posti in quarantena e saranno sottoposti al tampone. Lo ha annunciato il sindaco, Roberto Oss Emer. Per le altre sezioni dell'asilo, ha spiegato il sindaco, "non sono evidenziati problemi sanitari".

TrentoToday scrive che l'asilo è gestito dalla cooperativa Città Futura e, come informa lo stesso sindaco, sarà necessario porre in quarantena e sottoporre a tampone altri 5 bambini che frequentano la stessa sezione dell’asilo nido del piccolo, risultato positivo ai test ma che non avrebbe lamentato alcun sintomo fino a venerdì. «Le altre sezioni, considerati i protocolli attuati fin dal primo giorno di apertura, non hanno avuto contatti e non sono evidenziati problemi sanitari» afferma Oss Emer.

Nello stesso comune i dati comunicati al 7 settembre 2020 che riguardano i contagi da coronavirus e le misure preventive vedono 9 persone di 4 nuclei familiari in isolamento fiduciario non positivi al coronavirus, 15 persone di 6 nuclei familiari in quarantena domiciliare senza alcun sintomo. Invece la struttura di San Cristoforo gestita dalla Protezione civile ospita 25 persone provenienti da fuori comune di cui 10 positive al coronavirus e 15 in quarantena. La Rsa locale rimane covid free. «Ribadisco la necessità di rispettare ordinanze e protocolli sanitari e di non abbassare assolutamente la guardia - conclude Oss Emer -. Si raccomanda la massima prudenza e soprattutto alle famiglie di evitare di portare i bambini al nido o alla scuola materna nel caso di sintomi influenzali ed osservare le procedure sanitarie per evitare il propagarsi del virus».