È stato trovato il furgone usato per rapire David, bambino di 5 anni

I carabinieri di Limena (Padova) hanno trovato il mezzo utilizzato per portare via il bimbo alla madre. Si trovava nei pressi di un'officina. Proseguono le ricerche del piccolo

Il furgone è stato trovato, del bambino nessuna traccia. I carabinieri hanno rintracciato il mezzo usato per sottrarre David, il bimbo di 5 anni rapito martedì mattina a Padova dal padre, insieme ad alcuni complici, in un'azione da commando contro la quale la madre del piccolo - che lo stava accompagnando all'asilo - non ha potuto fare niente. Due uomini l'hanno immobilizzata, mentre quello che lei ritiene fosse l'ex compagno le strappava di mano il bambino. Quindi il piccolo sarebbe stato fatto salire su una vettura: al volante c'era un quarto uomo che ha spinto sull'acceleratore ed è fuggito a tutta velocità.

Le ultime notizie sul bambino rapito a Padova

Intorno alle 22.30 di ieri sera una pattuglia dei carabinieri di Limena, in provincia di Padova, ha rintracciato il furgone dai vetri oscurati Mercedes Vito nero, con targa romena, usato dal papà del bimbo e da tre complici per portare via il piccolo. Il mezzo era stato lasciato in via Martin Piva, all'altezza del civico 8, dove ha sede un'officina. Il veicolo è stato portato in una zona protetta per i rilievi tecnici necessari. La pista che portava al confine con la Slovenia, suggerita da un testimone che sui social ha detto di aver visto il furgone parcheggiato in provincia di Gorizia, si smonta.

I carabinieri proseguono nelle ricerche dei sequestratori e del bambino. Ieri la mamma, 26enne con doppia nazionalità moldava e romena, è tornata in caserma per fornire un quadro più chiaro dei fatti. Ha postato anche un appello su Facebook perché chiunque abbia notizie la aiuti a ritrovare il figlio. "Ho paura - ripete la madre nei suoi appelli a tv e stampa, - perché il bambino ha paura di suo padre, non lo conosce, non lo vede da tre anni. Lui è un uomo molto pericoloso, un delinquente. Per favore aiutatemi a trovare il mio bambino, sono disperata". È caccia all'uomo in Italia e all'estero. L'ex marito della donna vive a Bucarest, in Romania. Tre anni fa, la giovane aveva ottenuto l'affido del piccolo. Sono ore di apprensione e di attesa. Il bimbo indossava dei pantaloni grigi e una felpa a righe.

I rilievi dei carabinieri sul furgone trovato a Limena, in provincia di Padova.