Bambino resta chiuso in auto con oltre 40 gradi

Attimi di panico per una nonna: il suo nipotino di due anni è rimasto chiuso in auto, con le temperature particolarmente elevate di questo periodo. È successo poco dopo le 17.30 di ieri, lunedì 17 luglio, a Bolognano, frazione del comune di Arco, nella provincia autonoma di Trento. Il piccolo è rimasto chiuso in macchina: nell'abitacolo si percepivano ben oltre 40 gradi. Tutto sarebbe avvenuto per un imprevisto: secondo una prima ricostruzione, la nonna aveva messo in macchina il nipote, seduto sul seggiolino sul sedile posteriore, e dovendo assentarsi solo per qualche istante avrebbe lasciato il piccolo nella vettura.

Oltre al nipotino, in auto avrebbe lasciato anche le chiavi. A quel punto, il sistema di sicurezza della macchina si sarebbe attivato, chiudendo le portiere. Al suo ritorno la signora si è allarmata, non riuscendo ad aprire l'auto e vedendo il piccolo chiuso al suo interno. Immediato, quindi, è arrivato l'allarme ai vigili del fuoco.

Ad intervenire è stato il corpo di Arco che ha risolto la situazione, aprendo l'auto e liberando il bimbo, riconsegnato tra le braccia della nonna sano e salvo.

