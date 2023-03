Bambino soffoca con un pezzo di pane: gravissimo

Bambino di 5 anni soffoca con un boccone di pane: è gravissimo. L'episodio è avvenuto a Vermezzo con Zelo (hinterland ovest di Milano) nella serata di lunedì 13 marzo. Lo hanno confermato alcune fonti ospedaliere a MilanoToday: il bambino è in condizioni disperate ma non è morto, come invece era emerso in un primo momento su diverse testate. Il bimbo stava cenando insieme alla famiglia quando un pezzo di pane gli ha ostruito le vie aeree impedendogli di respirare.

I primi a soccorrerlo sono stati i famigliari, ma quando hanno capito che la situazione era drammaticamente seria hanno chiamato il 112. Sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno praticato le manovre di rianimazione. Il piccolo è stato trasportato in elicottero (con la massima urgenza) all'ospedale Niguarda.

È il secondo caso in pochi giorni, il primo purtroppo con un epilogo tragico. Sabato 4 marzo all'ospedale San Gerardo di Monza una bimba di 8 mesi è morta dopo sei giorni di agonia, sempre a causa di un soffocamento avvenuto durante il pranzo.