Il bambino di 13 mesi caduto dal balcone e le accuse alla babysitter: cosa sappiamo finora

È nel carcere di Modena con l'accusa di tentato omicidio, in attesa dell'udienza di convalida, la babysitter di 32 anni che martedì mattina era in casa con un bambino di 13 mesi, caduto dal secondo piano di un appartamento in una villetta a schiera a Soliera, in provincia di Modena. Il piccolo sarebbe caduto da un'altezza di circa tre metri, e ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è arrivato in condizioni critiche trasportato in eliambulanza. La dinamica della vicenda è ancora molto incerta e le indagini della procura, che ha coordinato l'attività dei carabinieri, sono appena alle battute iniziali.

Il bambino caduto dal balcone a Soliera (Modena) e la babysitter accusata di tentato omicidio

C'è il massimo riserbo sulle indagini. Cosa sappiamo finora? Secondo l'accusa del pubblico ministero Pasquale Mazzei, la donna, originaria di Carpi, avrebbe fatto cadere intenzionalmente il piccolo di 13 mesi dal balcone, mentre i genitori erano al lavoro e in casa c'era anche la signora delle pulizie. Quella di un gesto volontario e non di un incidente è una prima ipotesi investigativa. La babysitter è stata interrogata immediatamente dopo i fatti di ieri mattina, nella caserma dei carabinieri di Soliera, ma non avrebbe riferito nulla ai giudici. Avrebbe detto ai carabinieri di non ricordare nulla. Secondo la sua avvocata Francesca Neri, nominata d'ufficio, la donna è ancora sotto choc.

Nella ricostruzione per ora parziale di quanto accaduto, sarebbe risultata decisiva la testimonianza della colf dei genitori del bambino, presente in casa al momento del fatto, insieme alla babysitter. I fatti sono accaduti intorno alle ore 10, quando una vicina di casa, rientrando dopo aver fatto la spesa, ha notato il corpo immobile del bambino sul selciato del cortile interno delle villette a schiera, proprio sotto la finestra dalla quale sarebbe caduto. Da lì l'allarme e l'intervento del 118.

La ragazza, che lavorava da gennaio nella casa, per otto ore al giorno, "è in stato confusionale, non è riuscita a dare una ricostruzione dell'accaduto", ha detto l'avvocato Francesca Neri. "Non so dire come sia avvenuto il fatto, chi abbia rinvenuto il bambino e dato l'allarme - ha continuato il legale della babysitter -. Insieme a lei in casa c'era anche la signora delle pulizie che è stata ascoltata dagli inquirenti. La ragazza è incensurata e laureata, lavorava in quella casa da gennaio, si occupava del bambino per otto ore al giorno".