Il bimbo di due anni torturato e ucciso dal papà: "Trattato come un oggetto"

Torturato per giorni, fino alla morte, dal suo papà. Mehmet, 2 anni e 5 mesi, è morto a maggio del 2019 dopo atroci sofferenze. Ad accanirsi sul suo corpo è stato il padre Alijca Hrustic, 29 anni, che ora sconta l'ergastolo. Per i giudici della Corte d'Assise d'appello di Milano l'uomo ha trattato il figlio come un oggetto ed è diventato bersaglio di una "furia insensata". La sentenza è del 13 dicembre e adesso sono state reso note le motivazioni della condanna. Emerge la storia di una brutale violenza domestica sfociata in omicidio.

La tragedia risale alla notte tra il 21 e 22 maggio del 2019. Alijca Hrustic chiama il 118, quando i soccorritori arrivano al civico 22 di via Ricciarelli trovano il piccolo già senza vita e con evidenti lividi su tutto il corpicino. Ma di Alija Hrustic non c'è più traccia. Si scopre poche ore dopo che è scappato insieme alle altre due figlie.Davanti agli agenti e al pm aveva confessa di avere ucciso il figlioletto perché "non riuscivo a dormire".

Come ricostruisce MilanoToday, in primo grado l'uomo viene condannato all'ergastolo e viene riconosciuta anche l'accusa di tortura. I giudici d'appello rivalutano il reato: cade l'accusa di omicidio volontario e tortura, viene riconosciuto colpevole di maltrattamenti pluriaggravati anche dalla morte della vittima e condannato a 28 anni. La Cassazione, il 13 gennaio 2023, annulla con rinvio la sentenza di appello e stabilisce che è necessario un nuovo processo di secondo grado per rivalutare le accuse di tortura e omicidio volontario, oltre a quella di maltrattamenti. Da qui si arriva all'appello bis, che si è chiuso di nuovo con un ergastolo.

Nelle 30 pagine di motivazioni la Corte descrive, passo passo, le violenze nei confronti del bimbo: "bruciature sotto le piante dei piedi" e sul volto, "molteplici morsi", "calci e pugni" e "umiliazioni". Il piccolo era "completamente indifeso di fronte a delle condotte di tale crudeltà", privato "della sua dignità", "disumanizzato" dal padre che, scrivono i giudici, "lo aveva trasformato in ammasso di carne, sangue e ossa utilizzato solo per soddisfare i suoi bestiali impulsi".