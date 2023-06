In giro ci sono banconote false da 20 e 50 euro per 3 milioni: come riconoscerle

Una Zecca parallela a quella di Stato capace di mettere in circolazione oltre 5 milioni di euro falsi è stata scoperta dalla guardia di finanza di Napoli. Dieci persone (4 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 3 destinatarie dell'obbligo di dimora) sono indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Per quanto riguarda le banconote false, la produzione accertata è di 5 milioni. Di questi, 1,9 milioni sono stati sequestrati e quindi mancano all'appello tre milioni circa, soprattutto in banconote da 20 e da 50.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini, durate oltre un anno, hanno permesso di far luce su un'attività ben collaudata. Al vertice, secondo l'accusa, due napoletani "che avrebbero intrattenuto stabili rapporti con un falsario, incentivandolo e sollecitandolo a incrementare la quantità e la qualità della produzione".

I due avrebbero anche individuato gli acquirenti finali delle banconote stringendo accordi per la consegna e il pagamento. Il presunto falsario avrebbe avuto due "uffici" a Carinaro, in provincia di Caserta: un'abitazione privata nella quale sarebbero avvenute anche le consegne, e una tipografia, formalmente intestata alla figlia, con attrezzature di ultima generazione e i patch oleografici da apporre in modalità digitale.

La banda secondo la guardia di finanza avrebbe avuto poi rete stabile di canali di smercio, finanziatori, fiancheggiatori. Nel corso delle indagini, uno dei corrieri è stato arrestato mentre trasportava 37.804 banconote da 50 euro della serie "Europa". Nonostante l'arresto l'attività della banda è andata avanti anche "pianificando una produzione su larga scala per recuperare rapidamente il guadagno perso col sequestro".

I tre step per riconoscere le banconote false

Esistono due serie di banconote in Euro: la prima serie e la nuova serie, denominata Europa. Su entrambe le serie compaiono immagini relative agli stili architettonici della storia dell’arte europea; le banconote della serie Europa hanno caratteristiche di sicurezza più avanzate.

Come riconoscere un falso? Basta toccare, guardare e muovere la banconota come si legge sul portale di educazione finanziaria "Quello che conta".

Se tocchi una banconota puoi sentire che la carta ha una particolare sonorità e consistenza rispetto a quella commerciale. Inoltre, alcune parti della banconota sono stampate in rilievo e le puoi percepire al tatto.

Se guardi una banconota in controluce puoi vedere il filo di sicurezza e la filigrana. Inoltre, nelle banconote da 20 e da 50 euro della serie Europa, nella parte superiore della striscia argentata puoi vedere la finestra con il ritratto di Europa: è trasparente e puoi guardarci attraverso.

Se muovi una banconota vedrai che il numero verde smeraldo, che si trova in basso a sinistra sul fronte delle banconote della seconda serie, cambia colore passando dal verde smeraldo al blu scuro e, contemporaneamente, produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale. Altre caratteristiche di sicurezza possono essere verificate con l’utilizzo di una lente di ingrandimento (le microscritture) oppure con lampade UV (ultravioletto) e IR (infrarosso).

Continua a leggere su Today.it...