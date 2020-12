Il bar in cui è vietato parlare di Covid: "Basta, non se ne poteva più"

Scelta insolita, non c'è che dire. In un bar a Riccione non si può parlare di Covid. Almeno lì, spazio ad altri argomenti tra un caffé e una piadina. Chi entra nel bar di Sabrina Piccioni in viale Emilia per qualche minuto può non pensare all'epidemia.

La titolare del bar di Riccione: "Non se ne poteva più"

La riapertura al pubblico è avvenuta solo da qualche giorno, come disposto dal decreto governativo. La titolare ha affisso un cartello molto chiaro: "In questo bar è vietato parlare di Covid". "Nel bar non si parla di Covid. Non se ne poteva più" dice al Resto del Carlino la donna. "Io non sono una negazionista, tutt’altro. La situazione che viviamo è sotto gli occhi di tutti".

Ma le chiacchiere da bar infinite, anche no. Anche basta. "E’ un continuo. Ognuno dice la sua. Non si parla d’altro. E quando un dialogo si fissa sul virus, i suoi effetti e le conseguenze non riesci più a spostare la discussione su altri argomenti. Non se ne esce". Pare che i clienti l'abbiano presa abbastanza bene: "Abbiamo riaperto da pochi giorni e non posso dire se il cartello ha avuto un riscontro positivo sulle presenze, ma almeno un sorriso lo ha strappato".