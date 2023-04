Barbara Capovani, la psichiatra aggredita fuori dall'ospedale: fermato un ex paziente

Un uomo italiano di 35 anni è stato fermato nella notte dalla Polizia di Stato di Pisa perché ritenuto il responsabile del tentato omicidio premeditato della dottoressa Barbara Capovani. Il fermo disposto dalla Procura pisana è arrivato al temine di serrate indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura nei confronti del 35enne, che avrebbe brutalmente aggredito la psichiatra 55enne nel pomeriggio di venerdì 21 aprile all’uscita dall’ospedale Santa Chiara di Pisa. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe un ex paziente della dottoressa.

Restano gravi le condizioni di Barbara Capovani

Intanto restano gravissime le condizioni di Barbara Capovani. La 55enne, responsabile dell'unità funzionale Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, è stata sorpresa all'uscita dall'edificio 3 da un uomo che l'ha violentemente colpita alla testa con un corpo contundente. Lui, secondo l'attuale ricostruzione, la avrebbe attesa col volto coperto da un cappello e dalla mascherina. Pochi secondi di follia e poi la fuga, con l'arma probabilmente tenuta ancora in suo possesso. La dottoressa è ricoverata a Cisanello, prognosi riservata.

"Ennesimo atto di violenza"

Pasquale D'Onofrio e Patrizia Fistesmaire, della Segreteria Medici e Dirigenti Ssn Fp Cgil, denunciano la poca tutela della sicurezza degli operatori sanitari. "L'aggressione ai danni della psichiatra responsabile dell'unità funzionale Salute mentale adulti e Spdc dell'ospedale Santa Chiara di Pisa rappresenta l'ennesimo atto di violenza nei confronti di un operatore sanitario. Un atto inqualificabile nei confronti di una professionista nell'esercizio delle proprie funzioni. Un atto vile nei confronti di una donna. Sono proprio le donne, infatti, a subire spesso queste violenze sul lavoro, retaggio culturale che emula le pulsioni della società. Il fatto che una donna, una professionista nell'esercizio della propria funzione, venga massacrata e ridotta in condizioni critiche deve aprire una profonda riflessione nelle istituzioni locali e regionali. Le giunga da tutti noi l'augurio che possa tornare al più presto all'affetto dei suoi affetti, della sua famiglia e al suo lavoro".

I messaggi di solidarietà

Nelle ultime ore si moltiplicano i messaggi di sostegno e solidarietà dedicati alla nota e stimata professionista. Un augurio in questo senso è stato espresso anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Episodio gravissimo - ha scritto ieri sera su Facebook - i nostri sanitari stanno facendo tutto il possibile per curare la Dottoressa aggredita. Grazie alle forze dell'ordine impegnate a ricostruire l'accaduto, spero venga al più presto arrestato l'ignobile aggressore e assicurato alla giustizia pagando per questo atto vigliacco e inaudito. Esprimendo il mio profondo dolore dico anche che dobbiamo fare tutti di più per tutelare i nostri operatori sanitari e il loro quotidiano immane sacrificio. Ma in questo momento non posso che dire: forza Dottoressa!".