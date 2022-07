Usa l'alcol per accendere il barbecue: giovane muore ustionato

Un ragazzo di 20 anni, originario di Casoria, è morto a Frattamaggiore (Napoli) per le ustioni riportate mentre faceva il barbecue. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria intervenuti nella sua abitazione in via Toscanini, ieri sera avrebbe acceso una griglia utilizzando l'alcool etilico per alimentare il fuoco. La fiammata di ritorno lo avrebbe ustionato in varie parti del corpo. E' stato portato all'ospedale di Frattamaggiore, dov'era stato intubato. Visto che le sue condizioni erano in peggioramento, i medici avevano deciso di trasferirlo al Cardarelli di Napoli ma il ragazzo, a quanto precisano fonti investigative, è deceduto prima.