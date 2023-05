Barca affondata nel Lago Maggiore: skipper indagato per naufragio e omicidio colposo

Sul battello turistico naufragato domenica sera a Lisanza (Varese) c’erano più di 20 persone mentre la barca poteva trasportarne solo 15. Il sovraffollamento dell’imbarcazione, dunque, potrebbe aver compromesso la manovrabilità della barca mettendo a repentaglio la vita dei passeggeri, 4 sono morti, durante lo scontro con una tromba d’aria.

Claudio Carminati, 53 enne proprietario della barca turistica, è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati per naufragio e omicidio colposo. Ancora in stato di shock per l'accaduto e per la morte della compagna, verrà risentito prossimamente dagli inquirenti, che dovranno accertare se ha garantito o meno la massima sicurezza dei passeggeri a bordo rispettando tutte le norme di navigazione, tenendo conto anche di eventuali allerta meteo.

Quella sera sull'imbarcazione chiamata "Good…uria", una piccola house boat che viene affittata per eventi e festeggiamenti, c'erano 13 passeggeri israeliani, 8 italiani, lo skipper Carlo Carminati e la sua compagna di origini russe, per festeggiare un compleanno. La piccola house boat sarebbe stata colpita da un downburst, un fenomeno meteo improvviso in cui si sviluppano delle violentissime raffiche di vento. Si sarebbe prima ribaltata e poi sarebbe affondata. Nella tragedia sono morte 4 persone: gli 007 italiani Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, l'ex appartenente al Mossad Shimoni Erez e la compagna di Carminati, Anya Bozhkova. I sopravvissuti, trasportati negli ospedali vicini, sono tornati immediatamente a Tel Aviv.

Tanti i punti da chiarire, in primis come mai la barca di Carminati sia rimasta in acqua nonostante un allarme maltempo diramato dai gestori dei cantieri-porto, che consigliava il rientro immediato attorno alle 17.30. La condotta di Carminati avrebbe messo a repentaglio la vita dei passeggeri? La tragedia poteva essere evitata? Le indagini affidate al procuratore capo di Busto Arsizio Carlo Nocerino e al pubblico ministero Massimo De Filippo potranno fare luce sull'accaduto. Nel frattempo si sta acquisendo tutta la documentazione utile relativa alla barca e i bollettini meteo con gli orari degli alert. Domani si tenterà per la terza volta, la prime due volte l'operazione è fallita, di riportare in superficie l'imbarcazione.

Continua a leggere su Today.it...