La riunione degli 007 in barca e l'incidente mortale: lo skipper non potrà lasciare l'Italia

Non può lasciare l'Italia e ha anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Claudio Carminati, lo skipper della barca con a bordo agenti segreti italiani e israeliani che a fine maggio si è rovesciata al largo di Lisanza, sul lago Maggiore, causando quattro morti. Le vittime sono due dipendenti dei Servizi italiani, un ex agente del Mossad e la moglie russa di Carminati.

La vicenda ha contorni ancora tutti da chiarire e sono state chieste una serie di consulenze sullo scafo per capire cosa sia accaduto. I test, già avviati, sono ancora in corso. Lo skipper è indagato per naufragio e omicidio colposo plurimo. Il divieto di espatrio, secondo quanto riportano alcuni quotidiani, è stato emesso dal gip di Busto Arsizio (Varese) Piera Bossi su richiesta del pm Massimo De Filippo, titolare dell'inchiesta sul naufragio. Sembra che Carminati avesse richiesto il rinnovo del passaporto per andare in Russia a traslare la salma della moglie Anna Bozhkova.

La riunione degli 007 in barca e l'incidente mortale

Claudio Carminati ha 53 anni ed è il proprietario della barca turistica affondata. Il 28 maggio sulla piccola house boat viene festeggiato un compleanno, poi la tragedia. L'imbarcazione sarebbe stata colpita da un downburst, un fenomeno meteo improvviso in cui si sviluppano delle violentissime raffiche di vento, da qui il naufragio e le vittime. A bordo della barca è stata trovata una valigetta con documenti e sullo sfondo rimane la possibilità che prima della festa ci sia stato un summit tra 007 italiani e israeliani.

Questo non è il solo punto oscuro. C'è da capire ad esempio perché la barca di Carminati sia rimasta in acqua nonostante un allarme maltempo diramato dai gestori dei cantieri-porto, che consigliava il rientro immediato attorno alle 17.30. L'imbarcazione era sovraffollata e quindi poco gestibile? La condotta di Carminati avrebbe messo a repentaglio la vita dei passeggeri? Le norme di navigazione sono state rispettate? Tutte domande che potranno avere una risposta al termine degli accertamenti.

