Barca con migranti a bordo prende fuoco ed esplode

Erano in corso le operazioni di trasbordo di alcuni migranti su unità navali della Capitaneria di Porto, quando un'imbarcazione con a bordo decine di persone ha preso fuoco. Sono al momento ignote le cause che hanno innescato l'incendio. Subito dopo sull’imbarcazione c’è stata anche un’esplosione probabilmente causata dal carburante a bordo. E' successo al largo della costa di Crotone, in Calabria, nella zona di mare antistante Praialonga.

Le vittime accertate sono finora quattro: si tratta di migranti di cui sono stati recuperati i corpi senza vita. Tra di loro anche una donna. Altri due sono ancora dispersi. Sul posto, per recuperare le persone finite in mare, ci sono le unità navali della capitaneria di porto di Crotone e della guardia di finanza. Sul posto è intervenuto anche un aereo della guardia costiera per le operazioni di soccorso.

Secondo quanto riporta l'Ansa, due finanzieri che stavano assistendo l'imbarcazione sarebbero rimasti feriti: uno avrebbe una gamba rotta e l'altro sarebbe ustionato. Cinque feriti tra i migranti: due sono stati portati all'ospedale di Catanzaro con gravi ustioni, mentre altri tre sono ricoverati a Crotone. In un video del quotidiano locale il Crotonese vengono riprese le immagini della barca in fumo, mentre i migranti vengono soccorsi dalle unità navali.

