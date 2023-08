Bardonecchia prova a rialzarsi dal fango, il sindaco: "Danni ingenti, aiutateci"

"L'appello che faccio è di aiutarci affinché si riesca il prima possibile a ripristinare lo stato dei luoghi". Sono le parole del sindaco di Bardonecchia (Torino), Chiara Rossetti, collegata con il Viminale e con il ministro Matteo Piantedosi impegnato oggi 15 agosto nel collegamento con le sale operative.

Piantedosi ha aperto il consueto collegamento organizzato in occasione del Ferragosto proprio con Bardonecchia. "Partiamo da qui - le parole del ministro - per ringraziarvi tutti per lavoro che fate e per il vostro sacrificio". Dall'altro lato il questore e il sindaco di Bardonecchia. "Il vostro - ha aggiunto - è la rappresentazione del lavoro che non conosce soste e festività e vogliamo darvi un messaggio di vicinanza, ringraziandovi per quello che fate tutto l'anno, per la vostra dedizione. Siete il nostro punto di orgoglio e troviamo in voi sollievo e forza rispetto a ogni possibilità di critica che possiamo incontrare. Sara' sempre massimo il sostegno dello Stato".

Domenica 13 agosto dove sono esondati il rio Frejus e il rio Merdovine: in pochi istanti Bardonecchia è stata travolta dal fango. "Purtroppo - spiega il sindaco - questo evento è capitato in un brutto momento. Siamo un paese turistico che vive sulle stagioni invernale ed estiva. Avevamo 50 mila presenze e abbiamo sfiorato la tragedia. Per cui voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine intervenute tempestivamente".

Il bilancio è di circa sessanta persone sfollate. Intere frazioni sono rimaste senza luce e acqua. "Il più grande risultato ottenuto è di non avere avuto vittime e feriti - prosegue il sindaco - poteva essere una tragedia immane. La maccchina dei servizi attraverso le forze dell'ordine e del volontariato ha funzionato e nel giro di un'ora abbiamo iniziato a ripulire. Stiamo lavorando per ripristinare la situazione viaria. Faremo la conta dei danni che sarà sicuramente ingente: abbiamo un albergo inagibile, alcuni condomini privati, stiamo lavorando perché le nostre attività produttive possano ripartire".

